【モデルプレス＝2026/06/22】タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が6月21日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送／毎週日曜22時30分〜）に出演。出産の準備に伴い、産休に入ることを発表した。【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「同じ顔すぎる」モデル夫とのラブラブ2ショット◆みちょぱ、産休を発表番組内でみちょぱは「番組と私からのお知らせです」と切りだし、「現在妊娠中で