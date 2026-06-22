中日ドラゴンズからポスティングシステムを利用してメジャーリーグ（MLB）に挑戦していた小笠原慎之介選手が、ワシントン・ナショナルズ傘下2Aハリスバーグから読売ジャイアンツ（巨人）へ入団することが決まった。この報道に対し、ネット上では中日ファンの嘆きと怒りの声が上がっている。フリーの立場である小笠原選手の移籍は当然日本のプロ野球（NPB）では、一軍で9年間（登録日数が145日以上）シーズンを過ごした選手に、国内