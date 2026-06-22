アート／音楽／テクノロジーの最前線が交差する新時代フェスティバル「Future Frequencies Festival 2026」が、7月11日（土）・12日（日）の二日間にわたって、高輪ゲートウェイシティに出現した実験的ミュージアム「MoN Takanawa」を舞台に開催される。ジャズ評論家・柳樂光隆に、DAY2・7月12日を中心に見どころを解説してもらった。ビートインクは〈Warp〉や〈Brainfeeder〉をはじめとした海外レーベルの国内流通やプロモーショ