【その日その瞬間】純烈の弟分「モナキ」は再生回数2億回のまさに「TikTokドリーム」デビュー前から超“モテ期”モナキ（歌謡コーラスグループ）◇◇◇ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の弟分として今春結成されたばかりでいきなり人気になっている「モナキ」。経歴も年齢もバラバラの異色のグループだが、セカンドチャンスをつかんだ経緯について聞いた。グループ名「モナキ」の由来は「名もなき者たち」か