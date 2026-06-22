ドジャースの大谷翔平（31）と妻・真美子さん（29）の間に第2子が誕生した。大谷は6月19日（日本時間20日）のオリオールズ戦を「育児休業」で欠場し、同日に自身のインスタグラムで、「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英語で公表した。スポーツ紙記者が語る。 【写真】今年2月末に帰国していた真美子さんの「ロングコートのメガネ姿」。ゆったりとしたシルエットのパンツを着用していた「大谷夫妻の間には、昨年4月