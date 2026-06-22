ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、清春（Vo）と人時（B）によるロックバンド・黒夢の初となるセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』をピックアップ。 黒夢◆黒夢の歴史を塗り替える最新MV黒夢が、2026年7月15日（水）に初のセルフカバーアルバム『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』を2枚同時リリースします。これに先駆けて、各初回限定盤に