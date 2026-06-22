スターマー英首相辞任表明、ポンド相場反応薄＝ロンドン為替 スターマー英首相が辞任を表明した。労働党党首選は7月9日から始まり、9月までに新首相が就任するとした。 ポンド相場は事前に十分と織り込まれており、特段の反応を示していない。ポンドドルは1.3180台から1.3210付近での取引となっている。売り一服も、買戻しも限定的。 GBP/USD1.3203GBP/JPY213.60EUR/GBP0.8670