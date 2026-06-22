梅雨のこの時季にぴったりです。長野県伊那市にある寺では、アジサイが見頃を迎えています。目も覚めるような鮮やかなブルーや、華やかなピンク色。アジサイ寺として知られる伊那市西春近の深妙寺では、色とりどりのアジサイが咲き誇っています。松川町から「色はいいですよね。いろいろあってきれいです」伊那市内から「私は白が好きです。すごくたくさんきれいに毎年花が咲くので、ぜひたくさんの人に見に来てほしいです」