6月3日に高知県に最接近した台風6号について、県が農業被害をまとめ、被害総額は3億円余りにのぼることが分かりました。県によりますと、6月3日に高知県に最接近した台風6号の農作物関係の被害は、四万十町や香美市、香南市などあわせて19市町村で、被害面積は約591ヘクタール、被害額は1億8487万円となっています。このうちビニールハウスの破損などの施設被害は四万十町や中土佐町などで発生し、被害額はあわせて1億