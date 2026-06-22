◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽決勝関西六大学５―３近畿学生（２２日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が２年ぶり５度目の優勝を飾った。序盤は点の取り合いとなったが、３―３で迎えた４回２死三塁で大商大・権田結輝内野手（３年＝大垣日大）が勝ち越しの右前適時打。２１日の準決勝に続き、２試合連続の決勝打となった。５回か