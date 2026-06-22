６月２２日の金沢競馬７Ｒで中島龍也騎手（３０）＝金沢・加藤和宏厩舎所属＝が、ダイバーシティに騎乗して１着。２０１４年４月の金沢競馬での初騎乗以来、７６５６戦目で地方競馬通算１２００勝を達成した。２０１９年（ロンギングルック）、２１年（アイバンホー）の石川ダービーなど重賞２０勝を挙げている。 中島龍也 騎手「１２００勝を達成できて良かったです。これからも１５００勝、２０００勝目指して頑張ります」