重慶市秀山トゥチャ族ミャオ族自治県民族村の社区（コミュニティー）食堂。（６月７日撮影、重慶＝新華社記者／黎華玲）【新華社重慶6月22日】中国重慶市はこのほど、高齢者の自宅にバリアフリー化・スマート化の改修を行い、要介護者が自宅で施設に近い水準のケアを受けられるようにする「在宅介護ベッド設置試行事業実施プラン」を発表した。重慶市は国内でも比較的高齢化が進んでいる地域の一つ。2025年時点で同市の戸籍を