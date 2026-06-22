四国電力は、2025年12月に発生した火災の影響で発電を停止していた阿南市の橘湾発電所が、6月22日に発電を再開したと発表しました。阿南市の橘湾発電所では2025年12月、4つある石炭貯蔵庫のうち1つで火災が発生しました。火災の発生以降、貯蔵庫は完全な鎮火には至らず、周囲への延焼の恐れがない鎮圧状態が続いていて、散水が続けられていました。四国電力によりますと、この散水の影響で貯蔵庫から石炭が流れ出し、ボイラー