けんみんBOXに寄せられた映像をご紹介します。那賀川上流で、6月21日に解禁されたアユ漁の「しゃくり漁」と呼ばれる伝統漁法です。これは、那賀町の松本博志さんから、けんみんBOXに寄せていただいた映像です。那賀町の川口ダム上流域の那賀川では、21日にアユ漁が解禁され、夜明けとともに釣り人たちが伝統漁法の「しゃくり」でアユを狙いました。「しゃくり漁」は、竿につけた針で引っかけてアユを取ります。通常の釣りと違って