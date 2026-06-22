北海道・旭川市で女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われた女に対し、旭川地裁は求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。判決が言い渡された直後、法廷に男性が乱入して暴れ、取り押さえられました。旭川地裁前から、北海道文化放送・江上太悟郎アナウンサーが中継でお伝えします。内田梨瑚被告に懲役27年の判決が言い渡されました。検察側の主張が全て認められ、求刑通りの判決でした。しかしその後、数分後に法廷に男性が