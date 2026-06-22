ノウタス株式会社は22日、大阪府高槻市樫田地区で運営する「ノウタス高槻農園」の土壌から、植物の生育との関連が報告されている有用な微生物群を確認し、これを活用したぶどう苗木の植え付け実証を開始したと発表した。【画像】高槻・樫田でぶどうを育てる取り組みの様子タレントでノウタス取締役を務める村上信五と、九州大学熱帯農学研究センター 松元賢教授の出会いがきっかけの一つとなった。文化放送の番組『村上信五く