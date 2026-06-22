いわゆる“中傷動画”の問題をめぐり、高市総理大臣が、秘書の陳述書を国会に提出する考えを示しました。22日午前の衆議院予算委員会で、高市総理は、公設第一秘書の陳述書などを「近日中に提出する」意向を表明し、坂本委員長は「答弁に代わるものとして理事会で開陳したい」と述べました。高市総理は午後、参議院にも提出すると説明しました。高市総理：近日中に奈良の秘書の陳述書と、そして相手企業から送られてきた提案書、こ