外で会えば大丈夫だよね…？ と思ったのに、やはりここでも違和感。この200円、ちゃんと返してくれるんでしょうか。貸したほうからすると催促しづらい金額ですよね。モヤモヤしつつも息子同士は仲が良いため付き合いを続けていくのですが…!?>>【まんが】ママ友は節約家!?(ウーマンエキサイト編集部)