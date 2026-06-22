週明け22日の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比42銭円安ドル高の1ドル＝161円73〜74銭。ユーロは48銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円12〜16銭。トランプ米大統領がホルムズ海峡の米国による掌握に言及するなど、米国とイランの覚書を踏まえた協議の先行き不透明感が高まっていることを受け「有事のドル買い」が進んだ。米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げするとの見方