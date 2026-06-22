モデルでタレントの藤田ニコル（28）が22日、自身のインスタグラムを更新。さわやかなお散歩コーデを披露した。薄いピンクのTシャツに白いボトムス、ひも付きの白いハット、サングラスを合わせたコーデを公開。馬と帽子の絵文字を投稿しており、どこか“ウエスタン風”を感じさせる着こなしを披露した。「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、ベビーカーに乗った第1子と散歩する姿も公開した。フォロワーからは「ウエスタン