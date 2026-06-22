スペイン・バルセロナ発祥のアートキャンディショップ「PAPABUBBLE（パパブブレ）」は、夏限定の福袋「PAPABUBBLE 2026サマーバッグ」の予約受付を、2026年6月22日にパパブブレ公式サイトで開始しました。キャンディは日本上陸21周年記念の2種に夏の新作2種パパブブレ初の夏限定福袋「サマーバッグ」は、透明感のあるオリジナルのクリアバッグに人気のキャンディを詰め合わせた特別なセット。日本上陸21周年を記念したキャンディ2