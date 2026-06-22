経営難から一度は事業を停止し今年2年ぶりに酒造りを再開した能代市の酒蔵の復活を祝う会が20日に開かれました。様々な人の思いがこもった新酒を酌み交わし、喜びを分かち合いました。能代市で唯一の酒蔵、喜久水酒造。蔵の7代目に当たり、杜氏を務める平澤喜一郎さんです。平澤喜一郎さん「心から楽しんでもらえるような会になればいいなと思っておりまして、造ったお酒は非常に出来がいいと思っています。楽しんでいただきたいと