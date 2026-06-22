18日に開かれた県議会総務企画委員会の石田寛県議の発言が撮影されていました。発言の様子を撮影した映像です。秋田空港など県内4か所の空港と港を「特定利用空港・港湾」に指定したいと国から打診があったことを説明した県側に対する発言です。※映像でご覧ください