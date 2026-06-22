【TVアニメ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」】 7月 放送予定 ファンギルドは、7月7日より放送予定のTVアニメ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」に関する新情報を公開した。 マンガ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」（マンガ：黒川くさび氏/原作：やきいもほくほく氏）は、異世界ファンタジーレー