今月15日、参議院の決算委員会で立憲民主党の議員が「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊にならない」と発言し、委員会中に発言を撤回、陳謝しました。その3日後、県議会の総務企画委員会で同じ立憲民主党に所属する議員が「迷彩服を着た人が街を歩けば観光に影響する」と発言し委員会は紛糾しました。秋田放送は議員に発言の真意を聞きました。問題の発言があったのは、先週18日の県議会総務企画