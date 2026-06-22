食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年6月22日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。冷凍食品やスイーツなどお得がいっぱい！まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。今週の対象商品一例を紹介します。●ニッスイ ほしいぶんだけ かにシューマイ商談時使用売価421円から6.0