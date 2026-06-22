韓国でバンド人気をけん引するDAY6が、デビュー10周年を記念したワールドツアー『DAY6 10th Anniversary Tour 』を開催。昨夏の韓国公演を皮切りに、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシアなどアジア各国を巡回。4月25、26日に東京・京王アリーナTOKYO、6月20、21日に神戸・GLION ARENA KOBEでも公演が行われた。本稿では4月26日の東京公演をリポートする。 （関連：