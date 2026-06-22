ことでん＝高松琴平電気鉄道の昨年度の決算は、3年連続の黒字となりました。 【写真を見る】【ことでん】営業収益は約39億円 3年連続で黒字決算に県立アリーナ開館や瀬戸内国際芸術祭などが後押し今後の見通しは ことでんの昨年度（2025年度）の全ての事業の営業収益は約39億円当期純利益は4億円あまりと3年連続で黒字の決算となりました。ことでんは、運輸収入が県立アリーナの開館などサンポートの賑わ