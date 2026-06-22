岡山市は、中東情勢によるエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業などを支援する費用を追加した補正予算案を示しました。 【写真を見る】【岡山市】中東情勢によるエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業などを支援一般会計で4,300万円の追加補正予算案 6月補正予算の追加提出分は、一般会計で4,300万円です。このうち国の重点支援地方交付金を活用し中東情勢の影響を受ける中小企業の資金繰りを支援する事