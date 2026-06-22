米Dell Technologiesは、台湾・台北で実施された「COMPUTEX TAIPEI 2026」に合わせて、新型ノートPC『XPS 13』を発表した。XPSシリーズとしては最軽量・最薄モデルとなる製品で、学生や若年層、初めてプレミアムノートPCを購入するユーザーも視野に入れた新しいラインアップとして展開する。 （関連：【画像】『MacBook Neo』への対抗マシンとなるか？） その後、6月16日には日本国内向けの発