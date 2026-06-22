6月香川県議会が開会し、知事選や県議選で電子投票を実施するための条例案などが提案されました。 【写真を見る】6月香川県議会が開会電子投票の実施条例案など提案可決なら8月知事選で導入へ 6月議会には、あわせて6議案が一括上程されました。このうち電子投票に関する条例案は、今年3月、香川県で初めて善通寺市で条例が制定されたことを踏まえたもので、選挙業務の効率化や有権者の利便性向上、無効票を減らす目的です。