Diosが、2026年8月23日に東京 EX THEATER ROPPONGI にてワンマンライブ『Dios Live “Mirrored”』を開催。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】Dios、所属事務所アミューズの株主総会後特別イベントでの場面写真） これまでのDiosのワンマンライブはバンドセットでのパフォーマンスが中心であったが、本公演ではメンバー3人を中心として構成するステー