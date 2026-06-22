瀬戸内海で養殖カキが大量死した問題をうけ岡山県はきょう（22日）瀬戸内市と備前市のカキいかだに海水の塩分濃度を計測する機器を設置しました。 【写真を見る】岡山県が「カキ養殖いかだ」に塩分濃度を計測する機器を設置 昨年の大量死受け対策へ 塩分計が設置されたのは瀬戸内市の邑久町漁協と、備前市の伊里漁協のカキの養殖いかだです。養殖カキは去年、瀬戸内海の各地で大量死が確認されていて、原因として夏場の高い水温