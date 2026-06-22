日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円７３～７４銭と前週末に比べ４２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円１２～１６銭と同４８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１４４６～４７ドルと同横ばいだった。 出所：MINKABU PRESS