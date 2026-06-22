（台北中央社）国軍は22日、5日間の「即時戦闘準備演習」を開始した。即応能力の強化が目的で、敵軍が出撃する前段階で国軍が実施する初動の戦闘準備に重点を置く。北部・桃園市では同日午前、陸軍の多目的装甲車「CM32」などが公道を走行し、作戦環境を確認した。国防部（国防省）によれば、年度計画に基づく演習の一環で、主に戦闘準備段階における戦闘行動や戦場環境に各レベルの部隊が慣れるよう訓練する。26日まで行われる。2