「渋谷スクランブルスクエア」は6月25日から8月30日まで、「SCRAMBLE SUMMER 2026」を開催します。■輝く自分に出会えるようなコンテンツを多数用意！今年は、「この夏、いちばん光る自分に。」をテーマに、同施設での特別な体験を通じて、輝く自分に出会えるようなコンテンツを多数用意しています。B2階から1階のフードフロア、およびレストラン・カフェでは、夏の食ニーズに合わせた「SUMMERグルメ〜酷暑のオトモ、どれにする？