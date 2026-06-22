スイスのアクロニスは、現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」に関連して、サイバー脅威のリスクと事前防衛の重要性について、公式ブログにおける6月11日付の投稿にて注意を喚起している。●なぜ大規模イベントは狙われるのかアクロニス脅威リサーチユニット（TRU）の脅威インテリジェンスリサーチリードであるサンティアゴ・ポンティロリ（Santiago Pontiroli）氏によれば、オリンピックやサッカーワールドカップといった世