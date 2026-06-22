シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は6月10日、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高いとっておきの不知火とネーブルをそれぞれ使用した2種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を販売開始しました。商品は「不知火・ネーブル各1点ずつの計2個入」と「各2点ずつの計4個入」のセットで展開します。世界No.1のパティシエ※を輩出したアンリ・シャルパンテ