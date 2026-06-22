森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦した。日本は開始４分に先制。中村敬斗の左からの折り返しに鎌田大地が上手くヒールで合わせてネットを揺らした。31分には上田綺世が鋭いミドルを突き刺して追加点を奪取。２点リードで前半を終える。後半に入って69分には田中碧の縦パスを上田がフリック。最終ラインを抜け出した伊東純也が右足のシ