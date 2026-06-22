【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いきものがかりが、7月5日からTOKYO MX他にて放送されるオリジナルTVアニメ『さよならララ』のオープニングテーマ「さよならララ」を8月26日に発売。CD発売に先駆け、7月15日から先行配信する。 ■CDの映像ディスクには、未発売ライブ映像などを収録 TVアニメ『さよならララ』の作品名と同じタイトルで書き下ろされたオープニングテーマが、吉岡聖恵の伸び