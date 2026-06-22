【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月“22”日に誕生日を迎えた、加藤ミリヤ。そして9月には、メジャーデビュー“22”周年を迎える。そんな22という数字にちなんだ新プロジェクト『MILIYAH LEGACY 22』が始動する。 ■第1弾として「SAYONARAベイベー」ライブ映像を6月22日22時に公開 加藤ミリヤは、10代で鮮烈なデビューを果たして以来、等身大の言葉で恋愛や人生を描き続け、世代を超えて多