【その他の画像・動画等を元記事で観る】 センチミリメンタルが、EL CAPITXN（読み：エル・キャピタン）との共作曲「コライト」を6月28日に配信リリースする。 ■喜びも悲しみも分け合いながら紡がれる日々を、そっと包み込む一曲 センチミリメンタルと「コライト」を共作したEL CAPITXNは、BTS、Agust D（SUGA)、IU、PSY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEなど、数多くのK-POPアーティストの楽曲を手