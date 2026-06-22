【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐野勇斗（M!LK）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）が、6月30日22時からTBSで放送される『サンド屋台』に登場する。 ■M!LKメンバーが明かす佐野勇斗の“かっこいい仕草”を本人が再現 『サンド屋台』は、MC・サンドウィッチマンの屋台に豪華ゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しみ仲良しになる、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティ。