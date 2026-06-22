【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日に約4年半ぶりとなるニューアルバム『I AM HERO』をリリースした宮本浩次の特別番組が、スペースシャワーTVにて放送される。 ■アルバム『I AM HERO』制作背景や楽曲に込めた想い、様々なアーティストの交わりなどが明らかに 常に挑戦の姿勢を保ちながら自身の最高地点を更新し続けてきた宮本浩次が、6月10日にニューアルバム『I AM HER