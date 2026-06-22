6月第2週（6月15日～6月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇6月16日 フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） 運用会社：フィデリティ投信 ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２６－０６（限定追加型）（ますますグロタ２０２６－０６） 運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント 楽天・日本株