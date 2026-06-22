日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4666枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4666(4666) ソシエテジェネラル証券4147(4147) バークレイズ証券3891(3891) モ