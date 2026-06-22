お困りごとがあれば「KAII派遣事務所」へ投書してみよう【漫画】本編を読む→SNSのコメント欄が大絶叫短いなかで意表を突く展開の短編ホラーを得意とする三ノ輪ブン子(@minowabunko)さん。代表作に『貧女ハウスへようこそ』(小学館)などがある。そんな三ノ輪さんの作品「口裂け女は善いことしたい」は、「最後の一コマで物語が変わる」と読者が語るように、エンディングで恐怖の種類がガラリと変わる話題作だ。SNSでは「あっ…ああ