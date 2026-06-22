中国メディアの快科技によると、中国の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）社の人型ロボット「Unitree G1」をベースに改造された「Pemba」がこのほど、エクアドルのチンボラソ火山の山頂（標高6200メートル）に到達した。Pembaは傾斜が30度未満の区間では自力で歩行し、より急な区間では人間のチームに担がれて、16時間かけて山頂に到達した。極寒に耐えるための専用の熱管理システムを搭載し、中国のアルタイ地域で行われた以前