健康器具などを手がけるアテックス（大阪市）は、「アテックスルルド」シリーズから、フットマッサージャー「ふとももぎゅ AX-HJ363」を2026年6月25日に発売する。新開発の指圧パーツ2個付属、より深く力強い刺激ふくらはぎ用モデルと比べ横幅を約14センチ拡張し、太ももまでマッサージできるよう進化した。人の手で揉まれるような、独自の"手もみ感覚"を、ふくらはぎや足裏に加え、太ももでも体感できる。新開発した指のようなや