◇MLB フィリーズ6-2メッツ(日本時間22日、シチズンズ・バンク・パーク)フィリーズのカイル・シュワバー選手が止まりません。初回に2点を先制したフィリーズは2回、1アウト1、2塁の好機で迎えたシュワバー選手が、左腕デービッド・ピーターソン投手のインコースのシンカーをうまくとらえ、打った瞬間に確信の一発。ライトスタンドへ、飛距離約127メートルの29号3ランを放ちました。さらに前日サイクルヒット達成したブライス・ハー